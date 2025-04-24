Спартакиада к 80-летию Великой Победы проходит в Шымкенте

В Шымкенте прошла спартакиада среди сотрудников органов прокуратуры, передает «24KZ».

25 команд со всего Казахстана собрались, чтобы не только выявить сильнейших, но и отдать дань уважения героям — состязания приурочены к 80-летию Победы. Участники соревновались в скорости, ловкости и выносливости. Особенно зрелищными стали командные дисциплины.

Ернур Уали, начальник управления Департамента кадровой работы Генеральной прокуратуры РК: «В регионах усиливается идеологическая и воспитательная работа. Это поручение Главы государства. К соревнованиям допущены сотрудники в возрасте до 40 лет в соответствии с установленными правилами. Все участники показывают хорошую спортивную подготовку».