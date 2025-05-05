Герои войны и патриоты: Шымкент отмечает 80-летие Победы с почестями

В Шымкенте прошло праздничное мероприятие «Ерлікке тағзым – ұрпаққа үлгі», посвященное 80-летию Победы.

На праздничном вечере особое внимание уделили ветеранам и патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

В рамках мероприятия была организована специальная концертная программа для 300 ветеранов и представлен праздничный фуршет.

Также ветераны Великой Отечественной войны, Афганской войны, военных конфликтов в Нагорном Карабахе и чернобыльской катастрофы были награждены специальными благодарственными письмами акима.

В ходе мероприятия героизм и жизненный путь наших героев были доложены молодежи как пример, подчеркнута их самоотверженность и патриотизм.

На сегодняшний день в Шымкенте 166 ветеранам, приравненным к ветеранам ВОВ, оказана помощь в размере 45 МРП или 176 940 тенге. Общая рассмотренная сумма — 29,4 млн тенге. Участникам и инвалидам ВОВ оказана финансовая социальная помощь в размере 1272 МРП или 5 001 504 тенге. Эта помощь охватывает 2 человека на общую сумму 10 млн тенге.