Герои войны и патриоты: Шымкент отмечает 80-летие Победы с почестями

В Шымкенте прошло праздничное мероприятие «Ерлікке тағзым – ұрпаққа үлгі», посвященное 80-летию Победы.
На праздничном вечере особое внимание уделили ветеранам и патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
В рамках мероприятия была организована специальная концертная программа для 300 ветеранов и представлен праздничный фуршет.
Также ветераны Великой Отечественной войны, Афганской войны, военных конфликтов в Нагорном Карабахе и чернобыльской катастрофы были награждены специальными благодарственными письмами акима.
В ходе мероприятия героизм и жизненный путь наших героев были доложены молодежи как пример, подчеркнута их самоотверженность и патриотизм.