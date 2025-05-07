Живая память: школьный концерт ко Дню Победы

В школе-лицее №23 города Шымкента звучат песни военных лет, а сцена превратилась в живую летопись памяти. Подрастающее поколение с гордостью чтит подвиг своих предков, передавая из уст в уста истории мужества, стойкости и любви к Родине.

Ученик 6 “Б” класса Аслан Тохтаров вместе с одноклассниками принял участие в праздничном концерте, посвящённом Дню Победы. Ребята представили вокально-танцевальный номер с песней «Молдаванка», с которым ранее стали победителями школьного конкурса. По словам Аслана, участие в таких концертах — это возможность выразить благодарность и уважение к подвигу предков.

Аслан Тохтаров, школьник: «9 Мая — великий День Победы, и это великая честь нашим дедам и прадедам. Такие праздники нужно обязательно отмечать, это дает молодежи знать, что происходило 80 лет назад. Ведь наши деды и прадеды воевали за нашу свободу».

Школа-лицей №23 носит имя Зои Космодемьянской — юной героини, которая стала символом отваги и преданности Родине. Ей было всего 18 лет, когда она добровольно ушла на фронт. Зоя была схвачена вражескими солдатами и казнена, но даже под пытками не выдала боевых товарищей. Посмертно она стала первой женщиной-героем Советского Союза.

В этом году в школе установили памятный стенд с фотографиями дедушек и прадедушек учащихся — участников Великой Отечественной войны. Эти лица — немой рассказ о боли, стойкости и любви к Родине.

Жанар Тойлыбаева, директор школы-лицея №23: «Мы ежегодно тщательно готовимся к празднику 9 Мая. Воспитание патриотизма — это основа любви к Родине. Каждый человек должен с чувством долга относиться к защите своей отчизны. Все эти качества мы прививаем в школе».

Пока звучат песни Победы, пока школьные стены хранят лица героев — память жива. И именно в таких трогательных моментах рождается истинное чувство гордости за свою историю и свою страну.