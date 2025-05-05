Мошенники подделывают счета на оплату в мобильном банкинге

Счет на оплату — от «госоргана», логотип — как настоящий, а внизу сумма к переводу. Только всё это — подделка.

В Казахстане активизировались мошенники, выставляющие фейковые счета в мобильных банкингах, используя данные арендованных ИП и символику государственных структур.

Схема работает просто: мошенники арендуют индивидуальных предпринимателей — за вознаграждение или обещание «легкого дохода». Получив доступ к системам онлайн-выставления счетов, они направляют поддельные уведомления гражданам с просьбой срочно оплатить налоги или штрафы.

Калилалло Байтасов, эксперт в области кибербезопасности: «Ни налоговые службы, ни другие не просят оплатить выставлением счета, они высылают уведомления, что у вас есть задолженность. Вы можете ее проверить на сайте налоговых органов и других служб, которые такие счета выставляют. Скажем так, это не уязвимость, не кибервзлом, — это невнимательность людей и нарушения процедур».

Эксперты напоминают, все задолженности отражаются только на официальных порталах и в уведомлениях. Проверить свои данные можно по короткому номеру 1414 с подтверждением личности через SMS-код.

Киберпреступники не стоят на месте. Эксперты предупреждают: в 2025 году под наибольшей угрозой окажутся медицинские учреждения и финансовые сервисы, оказывающие услуги клиентам банков и других финансовых организаций. А в условиях активного использования ИИ мошенники будут совершенствовать свои навыки, чтобы выглядеть «натуральнее».

Евгений Питолин, управляющий директор Datastar, сопредседатель комитета по информационной безопасности альянса QAZTECH: «Уже сейчас появляются хорошо сгенерированные тексты для фейковых колл-центров, на государственном языке. Чем больше будет развиваться казахстанская языковая модель тем больше будет появляться дипфейков на казахском языке. Есть мнение, что в этом году будет много атак на медицинские данные, все больше медицина оцифровывается как сегмент».

Эксперты говорят, особому риску подвергаются пользователи с низкой цифровой грамотностью.

На практике, при звонках мошенников, многие люди теряются, особенно пожилые — главная мишень обманщиков. Мошенники говорят уверенно, требуют срочности, а порой даже используют технологии подмены голоса, имитируя голос близкого человека. Поэтому эксперты рекомендуют распечатать памятку о типичных приёмах мошенников и разместить её на видном месте — рядом с телефоном или входной дверью. Такая простая мера может напомнить: сначала — подумай, потом — действуй.