Начался учебно-тренировочный сбор войск теробороны

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своей предвыборной программе «Справедливый Казахстан: для всех и для каждого. Сейчас и всегда» определил, что укрепление территориальной обороны является важной задачей, стоящей перед нашей страной. В связи с этим в стране был принят специальный закон, и в городах республиканского значения и регионах были созданы бригады территориальной обороны.

Вчера в Шымкенте состоялась торжественная церемония открытия учебно-тренировочного сбора войск территориальной обороны. Как стало известно на торжественном собрании, прошедшем в штабе воинской части 50120 Министерства обороны РК, в соответствии с постановлением акима города Шымкента, 118 военнообязанных граждан примут участие в специальном практическом учебно-тренировочном сборе.

Военнообязанные выстроились перед штабом воинской части и отправились на военный полигон, расположенный в районе населенного пункта Актас, для прохождения десятидневной подготовки.

В сборе приняли участие командир бригады территориальной обороны города Шымкента, полковник Бахытжан Ашимов, и руководитель отдела территориальной обороны акимата города Шымкента Даурен Шынтасов, которые пожелали бойцам удачи.

В ходе учебно-тренировочного сбора военнообязанные усовершенствуют свою боевую подготовку, освоят методы стрельбы и боевые действия. Кроме того, они получат возможность освоить новые тактические методы и современные военные учения. Известно, что такие сборы не только повышают уровень подготовки военнослужащих, но и играют важную роль в обеспечении безопасности страны.

Следует отметить, что создание бригад сил территориальной обороны является важным шагом в направлении повышения обороноспособности нашей страны. Формируя активный военный резерв, войска территориальной обороны будут участвовать в усилении охраны государственной границы в случае военной агрессии против нашей страны, оперативно давать отпор диверсионным действиям противника и охранять стратегически важные объекты. Также они будут участвовать в защите населения и поддержании общественного порядка в случае чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.