Праздничные мероприятия в Шымкенте в честь 80-летия Великой Победы

Уважаемые жители и гости города!
Приглашаем вас посетить праздничные мероприятия, которые пройдут в Шымкенте с 6 по 9 мая включительно.
6 мая в 12:00
Торжественное мероприятие, посвященное 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Дню защитника Отечества.
Место проведения: Дворец тюльпанов.
7 мая с 10:00 в Астане
Прямая трансляция военного парада, посвященного 80-летию Великой Победы.
Места трансляции в Шымкенте:
* площадь Астаны,
* территория молодежного ресурсного центра,
* территория фонтана «Тюльпан» (пересечение пр. Тауке хана и Момышулы).
7, 8 и 9 мая с 20:00 до 23:00
Гала-концерт, посвященный Дню защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Место проведения: площадь Астаны.
9 мая в 9:00
Возложение цветов к Вечному огню, посещение мемориала Славы и фотовыставки, а также музыкальные театрализованные представления, фронтовые сцены, посвященные Великой Победе.
Место проведения: парк Абая, мемориал Славы.