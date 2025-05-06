Праздничные мероприятия в Шымкенте в честь 80-летия Великой Победы

Уважаемые жители и гости города!

Приглашаем вас посетить праздничные мероприятия, которые пройдут в Шымкенте с 6 по 9 мая включительно.

6 мая в 12:00

Торжественное мероприятие, посвященное 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Дню защитника Отечества.

Место проведения: Дворец тюльпанов.

7 мая с 10:00 в Астане

Прямая трансляция военного парада, посвященного 80-летию Великой Победы.

Места трансляции в Шымкенте:

* площадь Астаны,

* территория молодежного ресурсного центра,

* территория фонтана «Тюльпан» (пересечение пр. Тауке хана и Момышулы).

7, 8 и 9 мая с 20:00 до 23:00

Гала-концерт, посвященный Дню защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Место проведения: площадь Астаны.

9 мая в 9:00

Возложение цветов к Вечному огню, посещение мемориала Славы и фотовыставки, а также музыкальные театрализованные представления, фронтовые сцены, посвященные Великой Победе.

Место проведения: парк Абая, мемориал Славы.