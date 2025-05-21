Предприниматели против изменений в программу подушевого финансирования

Соответствуй, или закрывайся. Изменения в условиях программы «Даму Бала» могут лишить шымкентских предпринимателей работы.

Программа охватывает ряд направлений — художественные и танцевальные, а также спортивные секции. По словам бизнесменов, планируется не только заметное снижение тарифов, но и ужесточение требований: теперь здание должно быть отдельно стоящим, оснащённым тревожной кнопкой и системой турникетов.

Аена Шагеева, руководитель артстудии: «Программу полностью переделывают, не выставляя на публичное обсуждение. Это понижение тарифа в три раза. Тариф если снизят, мы даже здание не окупим, 5 тысяч за ребенка. Отдельно стоящее здание, если у вас рисование, 10 человек в группе, — вы не сможете содержать отдельно стоящее здание».

Договоры с организациями подписаны, дети посещают занятия, но если новые условия вступят в силу, многие студии попросту не смогут продолжать работу. Поставщики говорят: и так соблюдают все требования — от ведения журналов до фото- и видеоотчетов каждого занятия. Несмотря на это, ежегодно внешкольные организации сталкиваются с трудностями.

Светлана Долина, руководитель школы танцев: «Сколько я должна обучать детей, чтобы я могла оплачивать аренду, зарплату? Если бы хотя бы была система, что ребенок пришел и хочет у меня обучаться, мог записаться. С прошлого года около 13 тысяч детей стоят в очереди и ни на одного ребенка очередь не сдвинулась, кто успел в прошлом году в ноябре взять ваучеры тот молодец, кто не успел, то неизвестно когда попадут».

Между тем в акимате уверяют: тариф в 5 тысяч тенге вводить не будут — нижняя планка, как ожидается, составит 15 тысяч. Остальные правила, скорее всего, останутся без изменений.

Сарсен Куранбек, заместитель акима г.Шымкента: «Я сам был свидетелем, что в одной организации образования вместо 4600 детей ходили всего тысяча, нам пришлось мониторинг проводить и сейчас мы устанавливаем эту скоринг систему при входе. Эти требования для всех будут одинаковые».

Но пока правила не утверждены, и поставщики надеются, что их услышат. Ведь в Шымкенте проживают десятки тысяч детей, особенно из многодетных семей, которые не могут позволить себе платные кружки. А впереди три летних месяца, и детей нужно чем-то занять.