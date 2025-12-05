Скандал разразился в школе «Торежан» из-за разговоров о платном обучении

За обучение теперь нужно будет платить. Об этом на родительском собрании , по словам родителей, сообщил сам учредитель школы «Торежан»- Асылбек Абдужаппаров.

Причина — прекращение государственного финансирования. Родители утверждают, что оплату за процесс планируют ввести с января 2026 года.

«50 тысяч тенге в месяц-это 450 тысяч в год на одного ребенка. У меня дети разве в университете учатся? У меня старший сын-спортсмен. В университете учится. Мы там в год 400 тысяч за обучение платим, а тут, что?В начальной школе я такую сумму должна платить за 4 урока в день? Питание в эту сумму не входит, дополнительных занятий нет. 4 урока-за 450 тысяч»,- возмущается Карлыгаш Шынтаева, родительница.

«50 тысяч — это же колоссальная сумма. А за что? За то, что ребенка обучают всего 3 часа в день?», — добавила Малика Акимшикова

Позже, на очередном собрании в присутствии журналистов учредитель Асылбек Абдужаппаров заявил, что переход на платное обучение лишь возможный вариант, и только в случае, если государство окончательно откажется финансировать школу. По его словам, на данный момент обучение остаётся бесплатным

Асылбек Абдужаппаров, учредитель школы «ТОРЕЖАН»:

«Информация к вам поступила некорректно. Вам никто не говорит, приходите платите и только потом вас будем учить. После переговоров с акиматом, нам поступила информация о том, что государство будет спонсировать школу. Родители за учебу платить не будут. Как была-бесплатная система обучения, так она и останется, ну, до мая точно».

Мы будем отслеживать развитие событий вокруг школы Торежан.