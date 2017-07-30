Стипендии студентов вузов в Казахстане выше, чем в России, Беларуси и Украине

Стипендия первокурсника казахстанского вуза составляет 85% от прожиточного минимума, а продвинутого студента – 98%.

Российский портал «НГ» сравнил размеры стипендий в Казахстане, РФ, Украине и Беларуси, сопоставив их с установленным прожиточным минимумом. Проведённый анализ показал, что студенты казахстанских вузов получают больше, чем молодёжь в других трёх странах СНГ.

В Казахстане прожиточный минимум для исчисления размеров базовых социальных выплат составляет 24 459 тенге. При этом размер минимальной стипендии у студентов – 20 949 тенге, а повышенной – 24 091 тенге. Таким образом стипендия первокурсника составляет 85% от прожиточного минимума, а лучшего студента – 98%.

Впервые сравнялся с прожиточным минимумом размер стипендии в Украине. Как сообщили в Министерстве образования и науки страны, сегодня самая низкая стипендия составляет 1 100 гривен (13 827 тенге), повышенная – 1 600 гривен (20 112 тенге). На технических и естественных специальностях повышенная стипендия составляет более 2 000 гривен (25 000 тенге). С 1 мая 2017 года бюджет прожиточного минимума в Украине установлен в размере 1 624 гривны (20 413 тенге).

В России прожиточный минимум на душу населения в первом квартале 2017 года установлен в размере 9909 рублей (54 400 тенге), а минимальная стипендия для первокурсников в вузах составляет 1 484 рублей (8 147 тенге). После первых экзаменов при положительных результатах стипендию теоретически можно увеличить и до 6 000 рублей (32 940 тенге), но на практике даже круглые отличники на выпускных курсах, например, в МГУ получают 3 000 рублей (16 470). Получается, что в прожиточном минимуме 6,6 стипендии российского первокурсника и три – выпускника. В пресс-службе Минобрнауки России сообщили, что в стране есть студенты, которые получают стипендию на уровне прожиточного минимума, но к ним относятся ребята до 20 лет, у которых только один родитель и он инвалид I группы.

Минимальная стипендия первокурсника Белорусского госуниверситета составляет 76 белорусских рублей (12 764 тенге). Здесь также за хорошую учебу и активное участие в общественной жизни вуза стипендию могут повысить. Бюджет прожиточного минимума в Беларуси в среднем на душу населения составлял в январе-марте 2017 года 182,7 руб. в месяц (30 684 тенге). Таким образом, в Беларуси первокурснику нужно увеличить стипендию в 2,4 раза, чтобы она достигла прожиточного минимума.