Сайт просит ввести данные: как не нарваться на мошенников

Фиктивные интернет-магазины, лотереи и розыгрыши онлайн-товаров — мошенники всё чаще используют поддельные сайты как инструмент для хищения персональных данных. Они маскируются, играя на доверии и неосторожности пользователей.

Распознать мошеннический сайт на самом деле не так уж сложно. Главное — не действовать на автомате. Остановитесь и задайте себе вопрос: действительно ли я понимаю, что делаю и почему мне это предлагают.

Евгений Питолин, управляющий директор DATASTAR, сопредседатель комитета по информационной безопасности альянса QAZTECH: «Мошенники действуют очень активно, играют на базовых эмоциях, что можно выиграть, совершить удачную сделку. Второе — боязнь опоздать, страх не успеть чего-то сделать, не попасть в последний вагон финансовой пирамиды, не успеть подать какие-то документы».

Часто мошенники прикрываются сообщениями о блокировке карты, смене пароля или необходимости срочно подтвердить данные. Проверяйте наличие шифрования — значок замка в адресной строке. Обращайте внимание на мелочи: опечатки, странные символы, цифры вместо букв в названии сайта, отсутствие контактной информации.

Евгений Питолин, управляющий директор DATASTAR, сопредседатель комитета по информационной безопасности альянса QAZTECH: «Есть человеческие способы распознать, если есть много панибратства, воодушевления, страха, боязнь не успеть — знак, что что-то пошло не так, неряшливый дизайн, опечатки, делается это не потому что преступники неграмотные, а чтобы избежать фильтров и избежать поиска текстов написанных мошенниками».

Запомните: вводить персональные данные и данные банковской карты стоит только на проверенных, официальных сайтах. Уделите немного внимания безопасности — и вы сбережёте не только деньги, но и личную информацию.