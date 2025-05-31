Суд наказал частного судебного исполнителя в Шымкенте за волокиту

С иском на бездействие ЧСИ в специализированный административный суд Шымкента обратилась жительница города, больше года пытающаяся добиться выплаты алиментов от бывшего супруга, передает inbusiness.kz со ссылкой на пресс-службу горсуда Шымкента.

Еще в ноябре 2023 года суд вынес решение о взыскании с бывшего супруга истицы алиментов на троих детей в размере 50% от заработной платы. За прошедшие с этого времени 1,5 года шымкентец лишь однажды выполнил возложенные на него судом обязательства. При этом частный судебный исполнитель, на которого на которого с января текущего года было возложено исполнительное производство о взыскании алиментов, никак не способствовал решению проблемы, связанной с истребованием алиментов с должника. По этой причине мать троих детей была вынуждена обратиться в суд.

«Определением суда частному судебному исполнителю А. было поручено направить в суд отзыв на иск и копии исполнительного производства не позднее 23 апреля 2025 года. А. не участвовал на нескольких предварительных судебных заседаний, в установленный судом срок не представил отзыв и все необходимые документы. Кроме того, ЧСИ с опозданием выполнил требование суда и предоставил отзыв со всеми документами только 6 мая 2025 года. На основании п.4 ст.127 Кодекса РК об административных процедурах и административном судопроизводстве суд посчитал, что бездействие ответчика — частного судебного исполнителя А. привело к затягиванию сроков рассмотрения административного дела и свидетельствует о неуважении к суду (судье), в связи с чем, в отношении него подлежит применению денежное взыскание в размере двадцати месячных расчетных показателей, что составляет 78 640 тенге», — проинформировали в пресс-службе горсуда.

В суде пояснили, что применение денежного взыскания не освобождает ЧСИ от исполнения судебного определения.

«ЧСИ оплатил наложенное судом денежное взыскание. В случае повторного неисполнения поручения суда возможно дополнительное взыскание в размере десяти месячных расчетных показателей», — добавили в пресс-службе.

Сообщается также, что рассмотрение административного дела по иску матери троих детей будет рассмотрено в ближайшее время.