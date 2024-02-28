400 шымкентцев объявлены в розыск за неуплату алиментов

400 злостных неплательщиков алиментов в Шымкенте объявлены в розыск.

Их долги исчисляются миллионами. Об этом сообщили в городской прокуратуре. По данным надзорного органа, чтобы не содержать своего ребенка после развода, мужчины идут на крайние меры: убегают от частных судебных исполнителей, скрывают реальные доходы и не оставляя нового адреса, меняют место жительства. С начала года четверых горе-отцов удалось привлечь к ответственности, в отношение трех ведется расследование.

Бауыржан Мырзалиев, помощник прокурора г. Шымкента:

«С начала года объявлены розыски в отношении 516 должников, определены адреса проживания 82 должников, возобновлено исполнительное производство. Расследование в отношение 436 человек были приостановлены, из-за того, что они также находятся в розыске. Их общая задолженность по алиментам превышает 212 миллионов тенге».

Всего в Шымкенте более 700 проблемных должников по алиментам, их общий долг превысил два млрд-а тенге. Если неплательщик трудоустроен, есть имущество, доходы, то взыскание алиментов особых проблем не вызывает. А безработных призывают прийти на ярмарку вакансий: трудоустроиться и повысить свои профессиональные навыки.