Более 20 миллиардов тенге задолжали детям неплательщики алиментов

Не выполняют свои обязательства и скрываются от судебных исполнителей. Казахстанцы задолжали по алиментам больше 20 миллиардов тенге.

Это долги родителей перед своими детьми. Сумма долга растет ежегодно, в 2016 году задолженность составляла всего два миллиарда, в 2022 году уже почти 14 миллиардов.

В рамках своих полномочий, судоисполнители арестовывают счета неплательщиков, принудительно изымают часть заработной платы, если ее получают не в конверте, приостанавливают водительские права, должника даже можно посадить. Но неплательщики находят лазейки как обойти правила.

«Эта статья в основном не рабочая, чтобы достичь такого уровня очень трудно. Раз в три месяца раз в два месяца оплачивают мизерную сумму. В таких случаях состава преступления нет и отправляется обратно нам в производство», — говорит Даулетияр Асылхан, частный судебный исполнитель.

Аресту подлежит и имущество неплательщиков. Водителей, задолжавших своим детям выявляют по камерам видеонаблюдения. Их машины ставят на штрафстоянку.

«Мы проводим совместную работу с судоисполнителями, программа “Коргау” выдает информацию о передвигающихся на дорогах города машинах, владельцы которых долгое выплачивают средства на содержание своих детей. Из последних случаев, сотрудники остановили две автомашины за владельцами числилась задолженность по 2 миллиона тенге, еще один задолжал миллион триста тысяч. Машины забрали на штрафстоянку», — говорит Женис Ауельбеков, и.о. начальника управления миграционной полиции ДП г. Шымкента.

Должников становится все больше, а значит меры, которые принимают для решения проблемы неэффективны, говорят эксперты.

Депутат мажилиса Магеррам Магеррамов предложил создать в стране государственный алиментный фонд, собрать средства за счет внебюджетных денег — штрафов, пени, и выплачивать их детям, которые не получают алименты больше трех месяцев. А затем силами государства взыскивать эти деньги с должника.

«У государства больше механизмов и возможностей заставить этого неплательщика алиментов уже государству вернуть. В уголовном кодексе у нас есть статьи и я думаю государство церемониться не будет и если ты не будешь выплачивать то сразу отправишься в места не столь отдаленные. Государство должно взять на себя полную заботу, хотя детство итак по конституции находится под защитой государства», — говорит Магеррам Магеррамов, депутат мажилиса парламента РК.

Кроме того, говорит депутат выплаты должны полагаться не только ребенку, но и супругу, который остался с ребенком и взвалил на свои плечи заботу о нем. Привлекать к ответственности не только неплательщиков, но и работодателей которые занижают заработную плату работников или выдают ее в конверте. Ну а тех кто не работает, трудоустраивать принудительно. А еще убрать лазейку для неплательщиков, чтобы на момент взыскания сумма была не ниже прожиточного минимума.