В Шымкенте школьник отдал 2 млн тенге мошеннику за аккаунт в игре

Сотрудники киберполиции департамента полиции Шымкента в рамках оперативно-профилактического мероприятия Anti-Fraud задержали мужчину, подозреваемого в интернет-мошенничестве.

По данным следствия, под предлогом продажи «прокачанного» аккаунта мобильной игры Free Fire злоумышленник выманил у ученика 6 класса более 2 миллионов тенге.

Следуя указаниям, школьник сфотографировал банковскую карту матери и передал данные, включая код для перевода средств.

После обнаружения пропажи денег женщина обратилась в полицию.

В ходе оперативных мероприятий подозреваемый был задержан.