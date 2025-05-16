В Шымкенте школьник отдал 2 млн тенге мошеннику за аккаунт в игре

Сотрудники киберполиции департамента полиции Шымкента в рамках оперативно-профилактического мероприятия Anti-Fraud задержали мужчину, подозреваемого в интернет-мошенничестве.
По данным следствия, под предлогом продажи «прокачанного» аккаунта мобильной игры Free Fire злоумышленник выманил у ученика 6 класса более 2 миллионов тенге.
Следуя указаниям, школьник сфотографировал банковскую карту матери и передал данные, включая код для перевода средств.
После обнаружения пропажи денег женщина обратилась в полицию.
В ходе оперативных мероприятий подозреваемый был задержан.