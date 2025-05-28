Запущен сайт для дистанционного проведения обряда жертвоприношения

Духовное управление мусульман Казахстана запустило сайт qurban.muftyat.kz для дистанционного проведения обряда жертвоприношения.

В честь священного праздника мусульманской общины Курбан айт мы призываем всех казахстанцев принять участие в благотворительной акции, которая пройдет в день Курбан айт. Для удобства населения, особенно жителей крупных городов, в этом году Курбан также пройдет в офлайн и онлайн форматах.

Стоит отметить, что желающие совершить жертвоприношение в онлайн формате, могут выбрать животное для жертвоприношения через сайт и перевести необходимые средства через Kaspi QR. Баранов и коз можно принести в жертву по отдельности, а крупный рогатый скот и верблюдов можно принести в жертву как одному, так и 7 человек вместе. В случае успешного выполнения заказа на ваш мобильный телефон придет СМС-сообщение. После совершения жертвоприношения на указанный заказчиком номер будет отправлены фото- и видеоотчеты.