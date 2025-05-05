Жители Шымкента всё чаще встречают змей в своих домах и на улице

О жуткой находке пресмыкающихся в своем доме на пульт 112 сообщила жительница частного дома ул. Калтаева Енбекшинского района Шымкента. Второе сообщение поступило о том, что вблизи моста Байтурсынова змея заползла в моторный отсек припаркованной легковой машины.
Оперативно прибывшие спасатели при помощи приспособления поймали 2 рептилии и выпустили их в безопасное место, вдали от населенного пункта.
МЧС рекомендует при обнаружении змеи, вывести из помещения людей, запереть животное и вызвать спасателей. Самостоятельная попытка поймать гадюку может обернуться бедой.