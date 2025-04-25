Шымкент атаковали ядовитые змеи

Жителей третьего мегаполиса страны запугали ядовитые змеи.

Чаще всего горожане сталкиваются со степными змеями – гадюками и гюрзами, укусы которых опасны. Они свободно орудуют не только на окраинах, но и в центральных районах города, передает «24kz».

Жителям рекомендуется при обнаружении их запереть дверь, позвонить на 112 и вызвать спасателей. Там уже спасатели приедут и отловят специальными устройствами – змееловами.

С начала года спасатели 13 раз выезжали на помощь людям, но это еще не пик. С их слов, летом змеи стремятся спрятаться в прохладных помещениях, и потому вероятность встретить их становится еще выше.