17-летняя выпускница школы №11 найдена мертвой в Шымкенте

В Шымкенте при невыясненных обстоятельствах погибла 17-летняя выпускница школы №11. Тело девушки обнаружили в доме. По предварительным данным, она могла свести счёты с жизнью. На сегодняшний день обстоятельства трагедии устанавливают следственные органы.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование ведётся всесторонне и объективно. Проверяются все возможные версии. В соответствии со статьёй 201 УПК РК, никакие данные не разглашаются», — заявили в пресс-службе департамента полиции г. Шымкента.

По неофициальной информации, школьница могла столкнуться с давлением в учебном заведении. В акимате не исключают, что на её поступок могли повлиять и сложные бытовые условия. Стало известно, что в прошлом году, примерно в это время, ушел из жизни ее брат.

Сарсен Куранбек, заместитель акима г.Шымкента: «Бытовые условия у школьницы были не простыми — родители девочки скончались, а старший брат ушел из жизни в аналогичной ситуации год назад. Нужно учитывать тот факт, что девочка жила с бабушкой. Возможно, ей не хватало внимания. Сейчас все это выясняется».

Трагедия произошла 6 июня. Именно она стала поводом для пересмотра подходов к воспитательной работе в школах.

Сарсен Куранбек, заместитель акима г.Шымкента: «Ситуация дошла до критической точки. Всё началось с замечания, затем последовали выговор и строгий выговор. Это должно было стать поводом для руководителя задуматься и признать ошибки в своей работе. К сожалению, есть директора, которые не делают выводов и не стремятся ничего менять».

Как пояснили в акимате, в связи с ростом правонарушений среди школьников под угрозой увольнения оказались директора нескольких городских школ.