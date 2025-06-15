Марокканец проехал полмира на мотоцикле, чтобы открыть для себя Казахстан

Он проехал полмира, чтобы попасть в Казахстан. Путешественник из Марокко Абуфирасс Абдилгани прибыл в Шымкент на мотоцикле. Он восхищён казахстанским гостеприимством: по дороге его встречают обычные люди, помогают полицейские, а ночлег предлагают практически в каждом населённом пункте.

На груди у Абуфирасса два флага казахстанский и марокканский. Он с улыбкой целует оба, но первым — казахстанский: Так по протоколу, шутит он, потому что благодарен за невероятное гостеприимство. Марокканец проехал полмира на своём байке. Маршрут он выстроил по легендарному Шёлковому пути.

Абуфирасс Абдилгани, путешественник: «Я выбрал этот путь не случайно — ехал по Шёлковому пути. Уже побывал в Туркестане, Актау и других городах. Ваша страна очень чистая — не только на улицах, но и в душах людей. Все помогают, кормят, поддерживают. Это… это братство!»

Гость из Марокко не просто турист. У себя на родине он успешный предприниматель, владелец сети отелей. В этой поездке Абуфирасс изучает не только культуру, но и возможности для будущего сотрудничества. Кто знает, может, это начало большого проекта.

Абуфирасс Абдилгани, путешественник: «Для меня важно не просто посмотреть страну, а понять, как мы можем сотрудничать. Я не хочу просто деловую поездку. Я общаюсь с людьми, веду блог, делюсь всем, что со мной происходит. Это вдохновляет. И я желаю вашей стране мира!»

В пути он уже почти месяц. А дома ждет семья, поддержавшая его решение узнать мир поближе. За плечами несколько стран, а впереди Алматы. Но главное, что он уносит с собой — это тёплые воспоминания о людях. По словам Абуфирасса, самое ценное в Казахстане — это искренность, доброта и открытые сердца.