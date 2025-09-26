Необычный путешественник меняет шапан на машину

Необычного путешественника из Актобе, колесящего по Шымкенту на электролонгборде, не заметить невозможно. За спиной 30-летнего Алмаса Тнебаева 7 стран, теперь мужчина решил объехать и Казахстан.

По дороге в Алматы, в качестве остановки выбрал телеканал OTYRAR. Решил с журналистами поделиться необычной идеей своего путешествия. Алмас верит в удачу случая и безграничную щедрость казахстанцев.

«Моя цель — за 20 дней дойти до машины с помощью обмена. Первый обмен — была каска, я проехал в ней пять стран, обменяли мне на Коран и жайнамаз, в Туркестане я обменял на шапан», — говорит Алмас.

Теперь шапан ищет нового хозяина в третьем мегаполисе, а Алмас — новую вещь, которая преодолеет с ним путь до следующего города. К слову, проезжает заявленные для себя километры путешественник довольно быстро. С виду небольшой лонгборд, который размером с чемодан, развивает скорость как у автомобиля.

«Разгоняется он до 60 километров в час. И расстояние на 70-80 км хватает, на счет разрешения проблем нет. Он как самокат. Обычная зарядка», — говорит путешественник.

Наш герой отмечает, чтобы научиться им управлять достаточно пары часов. Вместо руля — пульт, который с легкостью умещается в кармане. Для новичка большую скорость лучше не развивать и, чтобы не набить первых синяков, лучше придерживать.

К слову, добрые казахстанцы подзарядиться разрешают как на заправках, так в магазинах. О своем путешествии Алмас рассказывает на своей странице в Инстаграмме, и ежедневно на него подписываются сотни новых пользователей. Некоторые делают ставки, будет по итогу совершен обмен на машину, или нет.