Почетных горожан наградили в Шымкенте

Торжественное мероприятие приурочили ко Дню города.

Аким Шымкента поздравил собравшихся с праздником и присвоил десятерым горожанам звание «Почетный гражданин города Шымкента» за вклад в социально-экономическое и общественное развитие города.

Ветераны органов внутренних дел, спорта, врачи, меценаты и преподаватели. Почетных граждан города Шымкента наградил аким мегаполиса. Звания удостоились десять жителей Шымкента, все эти люди внесли свой вклад в развитие города. Аскар Акшаев почетный ветеран Комитета национальной безопасности. За время службы воспитал сотню учеников, которые занимают руководящие должности в семи областных, двух городских, 17 районных органах национальной безопасности.

«Для меня большая честь в преддверии Дня города получить такое звание, награждение. Всех жителей Шымкента поздравляю с Днем города, каждой семье желаю благополучия, счастья и процветания нашему городу», — говорит Аскар Акшаев, почетный ветеран Комитета национальной безопасности РК.

В честь праздника для жителей мегаполиса провели концерт под названием «Шымкенттің шырайы — Шәмші». На творческом вечере выступили заслуженные звезды страны.

«Поздравляю всех жителей с днем города. Я сам родился в Шымкенте. Город растет и развивается на глазах. Желаю нашему любимому мегаполису процветания, счастья в каждую семью«, — говорит Биржан Байтуов, акын.

День города — особый праздник для шымкентцев. Праздновать его привыкли с размахом, отмечать день Шымкента в этом году начали еще за неделю до торжества.

Со списком 10 новых почетных жителей Шымкента можно ознакомиться тут.