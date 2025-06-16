Услуга предварительного практического экзамена доступна в одном из спецЦОНов Шымкента

В Шымкенте граждане имеют возможность пройти предварительный практический экзамен по вождению перед сдачей основного экзамена на получение водительского удостоверения. Данная услуга предоставляется исключительно в спецЦОНе, расположенном по адресу: мкр Достык, 2343/1.

С начала текущего года данной услугой уже воспользовались около 2 тысяч жителей города. Прохождение предварительного практического экзамена позволяет кандидатам на получение водительских прав заранее оценить уровень своей подготовки и скорректировать возможные ошибки до сдачи официального экзамена.

«Наиболее распространенными ошибками во время практического экзамена остаются несвоевременное включение указателей поворота и пересечение стоп-линии. Прохождение предварительного экзамена позволяет минимизировать вероятность допуска подобных нарушений при сдаче основного экзамена», — отметил заместитель руководителя спецЦОНа Нұрхан Байсейітов.

Услуга является платной и предоставляется по предварительной записи. Для этого необходимо скачать приложение «ЦОН» (доступно в Google Play и App Store), авторизоваться с помощью государственного сервиса биометрической идентификации, в разделе «Пробное вождение» ввести необходимые данные. Также, кандидатам предоставляется возможность выбора транспортного средства с механической или автоматической коробкой передач. Отметим, что для записи на экзамен через приложение «ЦОН» пользователь должен быть зарегистрирован в Базе мобильных граждан.

Напоминаем, что для допуска к экзаменам кандидат должен пройти обучение в автошколе и получить свидетельство о завершении курса по соответствующей категории.

Экзамен проводится в выходные дни: по субботам — с 14:00 до 18:00, по воскресеньям — с 9:00 до 18:00.