В Шымкенте более 500 человек нуждаются в пересадке почки

По словам врачей, при диагнозе почечной недостаточности медлить нельзя — диализ лишь временная мера и не может полностью заменить работу органа. Поэтому операцию необходимо проводить как можно раньше.

43-летняя женщина успешно перенесла операцию по пересадке почки — донором стала её родная сестра.

С 2022 года пациентка находилась на учёте с диагнозом терминальной хронической почечной недостаточности. С начала 2024 года она проходила регулярный гемодиализ. После пересадки её состояние оценивается как стабильное, сейчас она находится на амбулаторном лечении.

Айгуль Ахметоа, пациентка: «12 июня я поступила в больницу. По воле Аллаха моя сестра стала донором. Благодаря ей, врачам, заведующим, медсёстрам я осталась жива. Всего за 7 дней вернулась домой. Хочу поблагодарить всех. Огромное спасибо!»

Эта операция стала 235-ой трансплантацией почки от живого донора, проведённой в городской клинической больнице №1 Шымкента. Врачи отмечают: при наличии донора операцию желательно проводить как можно раньше, поскольку при длительном нахождении на гемодиализе развиваются тяжёлые осложнения. Сам по себе диализ не решает проблему — это лишь временное решение.

Сабит Байтемиров, заведующий хирургическим отделением №3 ГКБ №1: «Гемодиализ — это лишь заместительная терапия. Ни один аппарат не может полноценно очистить организм, как это делает натуральная почка. При длительном диализе у пациентов начинаются осложнения: страдают сердце, лёгкие, мозг, сосуды. Если удаётся найти донора, особенно среди родственников — это лучший вариант. Операцию важно проводить как можно раньше».

В целом по Казахстану в очереди на пересадку почки числится более 3 тысяч человек. Более 500 из них — в Шымкенте. Некоторые пациенты не могут пройти операцию по медицинским показаниям. Остальные продолжают ждать — одни живого донора, другие надеются на трупное донорство.