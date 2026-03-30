В Шымкенте успешно провели 248-ю операцию по пересадке почки

В городской клинической больнице №1 Шымкента врачи успешно провели 248-ю операцию по трансплантации почки. Донором для пациента стал его сын, который решил пожертвовать орган, чтобы спасти жизнь отца.

Реципиент с 2024 года находился на диспансерном учёте с диагнозом хроническая почечная недостаточность, а с 2025 года был вынужден регулярно проходить процедуру гемодиализа.

После подтверждения совместимости медицинских показателей донора и реципиента врачи провели операцию по пересадке почки. Трансплантация прошла успешно. В настоящее время состояние обоих пациентов стабильное, они выписаны домой.

Стоит отметить, что на сегодняшний день в Шымкенте выполнено 35 операций по трансплантации печени и 248 операций по пересадке почки.