Любовь сильнее болезни: жена стала донором почки для супруга

23 года вместе, семеро детей и одно решение, которое спасло жизнь. В Шымкенте 42-летняя Лаура Азимбаева стала донором почки для своего супруга Галымжана Асылбая, страдавшего хронической почечной недостаточностью. Высокотехнологичная операция прошла успешно и вновь подняла вопрос о развитии посмертного донорства в Казахстане.

Эту пару действительно можно назвать настоящей половинкой. Лаура Азимбаева и её супруг Галымжан Асылбай вместе уже 23 года и воспитывают семерых детей. Когда у мужчины диагностировали хроническую почечную недостаточность, в течение двух лет его жизнь поддерживал гемодиализ — искусственная замена функции почек. В этот сложный период именно жена стала его шансом на выздоровление. После тщательной медицинской диагностики Лаура оказалась единственным подходящим донором по всем медицинским показателям.

Галымжан Асылбай, реципиент:

«Моё состояние резко ухудшилось — давление поднялось до 250. Я несколько дней лежал в реанимации, после чего меня из Арыси отправили в Шымкент, в городскую клиническую больницу № 1. После того как моя жена подошла в качестве донора, начали готовиться к операции. Сейчас всё страшное позади — операция прошла успешно, я чувствую себя хорошо, давление в норме. Очень страшно оказаться в такой ситуации. Очень важно, чтобы в Казахстане развивалось посмертное донорство».

Ради операции 42-летняя женщина прошла серьёзную подготовку — за шесть месяцев она похудела на 40 килограммов и получила допуск к донорству. Высокотехнологичная операция была выполнена всего за 1 час 27 минут мультидисциплинарной командой опытных специалистов в рамках ОСМС.

Лаура Азимбаева, донор:

«Я сразу согласилась стать донором, но из-за маленьких детей и лишнего веса не смогла помочь мужу сразу. Потом я похудела, сдала все необходимые анализы, и врачи разрешили провести операцию. Сейчас чувствую себя хорошо. Вся семья поддержала моё решение стать донором почки».

Проблема посмертного донорства остаётся одной из самых острых задач здравоохранения Казахстана. Большинство операций проводится с живыми донорами, как правило — ближайшими родственниками, что в дальнейшем может негативно сказаться на их здоровье. В развитых странах ситуация противоположная: основная часть органов изымается у умерших пациентов.

Рахимжан Умбетжанов, врач-трансплантолог городской клинической больницы № 1:

«Весь мир активно занимается посмертной трансплантацией. Например, в Саудовской Аравии в год проводят около 300 операций от трупного донора. В Иране, где очень сильны религиозные традиции, выполняют около 500 посмертных трансплантаций, отказавшись от родственного донорства. Я считаю, что Казахстану также необходимо развивать посмертное донорство. Для сравнения: в Беларуси трансплантация почки стоит около 60 000 евро, тогда как в нашем государстве она бесплатна, но нет доноров. За 2025 год из 5 000 нуждающихся в трансплантации 380 человек погибли, не дождавшись органов».

Сегодня любой гражданин Казахстана может дать согласие или отказ на изъятие органов после смерти через портал электронного правительства. Органы одного донора могут спасти до восьми жизней. Трансплантировать можно почки, печень, поджелудочную железу, сердце и даже лёгкие — при условии совпадения группы крови и тканевой совместимости.