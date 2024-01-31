В Шымкенте построят новый стадион на 35 тысяч мест.

Аким Шымкента Габит Сыздыкбеков заявил, что в скором времени в городе начнётся строительство. Как отметил глава мегаполиса, соответствующее поручение дал Президент. Сооружение возведут в жилом массиве «Бозарык».

Завершить объект планируют за два года. Градоначальник также высказался о нынешнем стадионе имени «Кажымукана». На арене проведут реконструкцию и превратят его в запасную площадку клуба «Ордабасы» и место, где будет тренироваться национальная команда по легкой атлетике.

«Реконструкция старого стадиона ляжет бременем на бюджет. Поэтому решено строить новый стадион. Его планируется построить к 2026-му году», — говорит Габит Сыздыкбеков, аким г. Шымкента.