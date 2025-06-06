В Шымкенте предотвратили взрыв при тушении крупного пожара

В Шымкенте на воздух едва не взлетел коровник. Там в уже горящем помещении нашли 25 газовых и кислородных баллонов, которые были на грани детонации, сообщает КТК.

Пожар в загоне для скотины начался глубокой ночью. Хозяева успели вывести животных до того, как кровлю полностью охватило огнем. Однако внутри остались опасные баллоны с газом и кислородом. Емкости были в уже взбухшем состоянии, но пожарные не дали им взорваться. Пока одни тушили пламя и остужали баллоны, другие в экстренном порядке выносили их наружу.

Бекзат Камбаров, первый зам. начальника ДЧС г. Шымкента: «Произошло возгорание кровли, крыши коровника на площади 960 квадратных метров. В 00:41 пожар локализован и ликвидирован в 01:53. Причины и материальный ущерб устанавливаются. Жертв и пострадавших нет».