МЧС предотвратило крупный пожар в Туркестанской области

Редактор Юлия Машковская
Спасатели МЧС не допустили распространения пожара в магазине автозапчастей, а также в пристроенных к нему два здания.

Пожар произошёл в селе Капланбек Сарыагашского района Туркестанской области. Возгорание началось в одноэтажном магазине автозапчастей, после чего огонь перекинулся на пристроенные здания — двухэтажное кафе Maki maki и одноэтажную ветеринарную аптеку.

Благодаря оперативным действиям пожарных распространение огня удалось остановить.

Пожар ликвидирован на площади 170 квадратных метров. Пострадавших нет.

