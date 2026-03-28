МЧС предотвратило крупный пожар в Туркестанской области

Спасатели МЧС не допустили распространения пожара в магазине автозапчастей, а также в пристроенных к нему два здания.

Пожар произошёл в селе Капланбек Сарыагашского района Туркестанской области. Возгорание началось в одноэтажном магазине автозапчастей, после чего огонь перекинулся на пристроенные здания — двухэтажное кафе Maki maki и одноэтажную ветеринарную аптеку.

Благодаря оперативным действиям пожарных распространение огня удалось остановить.

Пожар ликвидирован на площади 170 квадратных метров. Пострадавших нет.