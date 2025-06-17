Водителя автобуса в Шымкенте избили пассажиры за просьбу оплатить проезд

Водителя автобуса избили пассажиры за то, что тот попросил оплатить проезд. 34-летнего водителя только сейчас перевели из реанимации в обычную палату, однако врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.

Полиция возбудила уголовное дело, в качестве подозреваемого задержан 17-летний подросток.

Инцидент произошел 12 июня возле рынка Бекжан. Несовершеннолетний пассажир автобуса, не оплативший проезд, вместе с попутчиками избил 34-летнего водителя автобуса маршрута №52. По словам водителя, он попросил подростка оплатить проезд. Молодой человек платить не хотел, начал оскорблять водителя, а затем попросил выйти. Там на Максата Жолаева напала группа подростков.

«Вышел — трое ребят уже ждали. Один ударил меня молотком по голове. У другого в руках был кастет. Били по лицу, у меня разорвало щёку. Потом я потерял сознание. Что было дальше — не помню», — рассказывает Максат Жолаев, водитель автобуса.

Пассажиры, которые стояли на остановке, помогли потерявшему сознание водителю и вызвали скорую помощь. Из-за серьёзных травм его госпитализировали в реанимацию.

Ерлан Курбанходжаев, заместитель главного врача клиники: «Пациента доставила бригада скорой помощи в приёмное отделение. У него были травмы головы. Оказали первую медицинскую помощь и срочно перевели в нейрохирургическое отделение. Сейчас он продолжает лечение. Состояние — средней степени тяжести».

По подозрению в нападении полиция задержала 17-летнего подростка. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Суд санкционировал его арест на два месяца.