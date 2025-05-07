Единственная женщина-водитель автобуса в Шымкенте ломает стереотипы

В Шымкенте общественный автобус водит женщина — единственная в городе. Несмотря на стереотипы и физические нагрузки, Жанат уверенно управляет автобусом на маршруте №27 и завоёвывает уважение пассажиров.

Жанат Умарова — мать четверых детей, за рулём городского автобуса уже второй год. Её маршрут №27, и каждый день она перевозит сотни шымкентцев.

До этого она 15 лет работала кондуктором. Переход от сбора оплаты за проезд к управлению автобусом начался с профессионального обучения в Алматы. Там она освоила вождение троллейбуса и отработала два года, прежде чем вернуться в родной город, уже как водитель.

Жанат Умарова, водитель автобуса: «Я поехала в Алматы, там обучилась, проработала два года на троллейбусе. Потом вернулась в Шымкент и решила пересесть на автобус. Муж у меня тоже водитель, он поддержал. Когда в 2023 году убрали кондукторов, я решила не уходить из профессии, а пойти дальше — за руль».

Профессия водителя требует выносливости и терпения, особенно в условиях городского трафика. И хотя она сталкивается с критикой, пассажиры высоко оценивают её работу и уверенное вождение.

«Если она освоила профессию и водит хорошо — это только плюс. Сейчас девушки смелые, активные. Пусть работают и развиваются. Это всё на благо страны».

«Водит спокойно, по графику, без опозданий. Всё чётко. Молодец».

«Увидели в TikTok — решили прокатиться. Приятно удивлены. Если справляется — пусть водит», — говорят пассажиры.

Когда Жанат пришла в транспортную компанию «Туркестан», в её профессиональных качествах сомневались. Но со временем на смену скепсису пришло уважение.

Дархан Абдраимов, представитель ТОО «Туркестан»: «За 15–20 лет я не встречал женщин-водителей автобусов в Шымкенте. Были сомнения. Но она всё сдала — теорию, практику, дисциплину. Сама выбрала этот маршрут. Работает без нареканий».

Компания «Туркестан» обслуживает 23 маршрута и перевозит тысячи горожан. Пока Жанат остаётся единственной женщиной среди 300 водителей, но своим примером она открывает дорогу другим.