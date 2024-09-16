Жестокое убийство в Аксукенте: трое пьяных мужчин избили парня до смерти

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В селе Аксукент Туркестанской области трое мужчин в состоянии алкогольного опьянения жестоко избили молодого человека, нанеся ему смертельные травмы. Пострадавший скончался от кровоизлияния в мозг.

Перед этим злоумышленники отобрали у погибшего автомобиль и на нем съездили в Шымкент.

Один из участников преступления записал видео с избитым молодым человеком и отправил его своей матери и другу, но, несмотря на увиденное, они не предприняли никаких действий.

По словам родственников погибшего, полиция задержала лишь одного из подозреваемых.

В пресс-службе департамента полиции Туркестанской области сообщили, что по факту гибели потерпевшего возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания. Проводится расследование в рамках которого будет дана правовая оценка действиям каждого участника происшествия. В отношении остальных возбуждено уголовное дело по факту укрывательство преступления.

Выясняются все обстоятельства. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.