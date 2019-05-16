Видео — челлендж выпускников 124 средней школы г. Шымкента за два дня облетел соцсети и уже нашел поддержку. Ребята из средней школы № 17 имени Лермонтова поддержали акцию.

На видео ученики одиннадцатого класса призывают к разумному празднованию выпускного вечера. Ребята решили вместо пышного застолья помочь малоимущим детям.

МЫ за разумное использование , — говорят они и приглашают присоединиться к акции и отказаться от пышного празднования выпускных вечеров.

Гаухар Ирисматова одноклассников поддерживает. Девушка против дорогих нарядов, шикарных ресторанов и роскошных лимузинов за родительский счёт. Гаухар считает, что прощание со школой не должно быть затратным.

Гуахар Ирисматова, ученица СШ № 124: «Мы проводим выпускной в школе, в некоторых семьях по 3-4 детей и кому-то может быть просто не по карману слишком пышное торжество. Поэтому я против».

Тема пышных выпускных поднимается ежегодно. Каждый раз старшеклассников и их родителей призывают к умеренным тратам. Но выпускные чаще всего по роскоши напоминают голливудские вечеринки. По самым скромным расчетам, выпускной балл для класса из 20 выпускников обходится чуть больше миллиона тенге.

Шымкентские выпускники решили, что разумней будет потратить эти деньги на благотворительность. Инициативу одиннадцатиклассников поддержали родители и администрация школы.

Баян Есимова, директор СШ № 124: «Наши ученики выступили с инициативой подготовить летнюю одежду для 23 малоимущих детей. И заявили посредством видео- челленджа, что они против тратить деньги родителей на пышный выпускной балл».

Совсем отказываться от празднования выпускного в 124-ой школе не будут. В планах: торжественное вручение аттестатов и скромный фуршет.

Жания Алимбай