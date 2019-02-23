Терроризм, будучи опасным для человечества, негативным явлением современности, приобретает на сегодня угрожающие масштабы. «Несмотря на предпринимаемые усилия по борьбе с экстремизмом и терроризмом, риск террористических атак и политического насилия в мире остается высоким.

Республикой Казахстан, как и многими государствами, «реализуются масштабные меры по нейтрализации вызовов и рисков в контексте обеспечения национальной безопасности, а также совершенствованию общегосударственной системы предупреждения экстремистских и террористических проявлений».

В противодействии терроризму немаловажная роль отводится органам внутренних дел, которые наряду с возложенными на них полномочиями осуществляют контроль за состоянием антитеррористической защищенности объектов, уязвимых в террористическом отношении, и исполнением их руководителями требований, предусмотренных Законом Республики Казахстан от 13 июля 1999 г. «О противодействии терроризму».

В Закон «О противодействии терроризму», включены нормы, определяющие понятие объектов УТО, обязанности руководителей данных объектов, а также полномочия органов внутренних дел в данной сфере.

Также Законом установлена компетенция Правительства на принятие:

— Перечня объектов Республики Казахстан, уязвимых в террористическом отношении (постановление Правительства от 28 августа

2013 года №876);

— Типового паспорта антитеррористической защищенности объекта, уязвимого в террористическом отношении (постановление Правительства

от 12 ноября 2013 года №1217);

— Требований к антитеррористической защищенности объектов, уязвимых в террористическом отношении (постановление Правительства

от 3 апреля 2015 года №191).

Действующее законодательство выделяет 4 категории объектов УТО:

− особо важные государственные;

− стратегические и объекты отраслей экономики, имеющие стратегическое значение;

− опасные производственные;

− массового скопления людей.

В зависимости от категории объекта УТО законодателем различаются требования, предъявляемые к их антитеррористическому состоянию Постановлением Правительства Республики Казахстан от 3 апреля 2015 г. № 191 «Об утверждении требований к системе антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении».

Объекты массового скопления людей делятся на 2 группы, в основу такого разделения положены их цифровые показатели посадочных мест и площади (кв. м.). Так, для первой группы необходимо наличие только телевизионной системы видеонаблюдения.

Для второй группы установлены требования к:

1. системе охранной сигнализации,

2. системе контроля управления доступом.

3. телевизионной системе видеонаблюдения.

4. системе оповещения.

Основанием для проведения контроля с посещением объекта УТО является акт о назначении проверки, утвержденный руководителем соответствующего Департамента полиции г.г. Астана, Алматы, Шымкента, областей и на транспорте Министерства внутренних дел Республики Казахстан. Данный акт составляется в двух экземплярах, один приобщается к материалам проверки, а второй вручается под роспись руководителю объекта УТО или лицу, его заменяющему. При этом согласно п. 3 ст. 140 «Общие вопросы проверки и профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора» Предпринимательского кодекса Республики Казахстан акт о назначении проверки подлежит обязательной регистрации в уполномоченном органе в области правовой статистики и специальных учетов в течение следующего рабочего дня после начала проверки.

Проверка за соблюдением антитеррористических мероприятий на соответствующем объекте УТО проводится сотрудниками органов внутренних дел не реже одного раза в год, в соответствии с графиком, утверждаемым начальником Департамента полиции г.г. Астана, Алматы, Шымкента областей и на транспорте Министерства внутренних дел Республики Казахстан. При этом срок проверки устанавливается с учетом объема предстоящих работ, а также поставленных задач и не должен превышать семь рабочих дней (п. 4 ст. 23-2 Закона Республики Казахстан «О противодействии терроризму»).

Сотрудники органов внутренних дел, уполномоченные на осуществление контроля за состоянием антитеррористической защищенности объектов УТО, перед его проведением должны предъявить руководителю объекта или лицу, его заменяющему следующий печень документов:

— служебные удостоверения;

— утвержденный руководителем ОВД акт о назначении проверки, в котором указываются полные сведения об объекте УТО, а также должность и фамилии сотрудников ОВД, осуществляющих проверку;

Проведенное исследование показало, что в практической деятельности сотрудников органов внутренних дел имеет место неоднозначное толкование положений законодательства относительно необходимости предварительного уведомления руководства объекта УТО о предстоящей проверке или без такового.

Применительно к объектам УТО, исходя из смысла пунктов 3, 4 ст. 140 Предпринимательского кодекса, действие параграфа 2 Главы 13 «Государственный контроль и надзор» названного кодекса, устанавливающего порядок организации и проведения проверок субъектов предпринимательства, не распространяется на осуществление контроля за состоянием антитеррористической защиты объектов УТО, а отношения, возникающие при проведении проверок объектов УТО регулируются в соответствии с отраслевым законодательством. Действующий Закон Республики Казахстан «О противодействии терроризму» не предусматривает положение о предварительном уведомлении субъекта проверяемого объекта УТО о предстоящей проверке. Поэтому предварительное извещение о предстоящей проверке руководства объектов УТО не требуется.

Выявленные в ходе проверки нарушения по организации и обеспечению антитеррористической защиты объекта УТО образуют состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 149 КоАП Республики Казахстан. В соответствии с ч. 2 ст. 806 КоАП РК при выявлении административного правонарушения протокол об административном правонарушении составляется уполномоченным лицом, принимавшим участие в ходе проверки, незамедлительно после завершения соответствующей проверки. Протокол об административном правонарушении в течение трех суток с момента его составления, а также другие материалы об административном правонарушении направляются для рассмотрения в специализированный районный или приравненный к нему административный суд.