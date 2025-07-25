Мясо за 5 тысяч: в Шымкенте говядина превращается в деликатес

В Шымкенте стремительно растут цены на говядину. Причины в дефиците кормов, сокращении поголовья скота и высоких издержках производителей. Продавцы теряют клиентов, а жители привычный рацион.

Пока одни думают о летнем отпуске, другие переживают как купить мясо и не уйти в минус. Цены на говядину в Шымкенте взлетели. За последнюю неделю мякоть подорожала с 4200 тенге до 5000. Рост почти на 20%!

Шухрат Муслимов, продавец: «Производителей мало, корма дорогие и экспортируют много. У нас не такая большая накрутка, но мясо дорогое, очень дорогое».

Продавцы говорят, продажи сильно падают. В стране, которая долгие годы считалась мясной державой, мясо превращается в деликатес. Шымкентцы недоумевают, как прокормить семью, когда цены растут такими темпами.

Эксперт Кирилл Павлов говорит, к осени цена на мясо вероятнее всего вырастет еще сильнее. Вслед за Шымкентом цены на него взлетят и в других регионах страны. Причина в нехватке корма. Часть посевов на юге погибла от сильной жары.

Кирилл Павлов, аграрный эксперт: «Юг остался без кормов, там где делают из животного мясо, где его откармливают забивают — нет сырья на это. Его везут с других регионов, а логистика кормов сильно дорогая, она объемная. Нужны, наверное, какие то методы его грануляции».

Мясо в Казахстане не просто еда, а часть культуры и традиций. Но, если тенденция сохранится, есть риск, что на смену бешбармаку придут макароны. При этом, эксперты говорят, вероятнее всего в следующем году будет еще жарче и нужно готовиться к повторной потере кормов. А значит нужно менять подходы к формированию кормовой базы.