В Шымкенте более 600 человек уклоняются от уплаты алиментов

В Шымкенте более 5 тысяч алиментных обязательств взыскиваются принудительно через удержание из заработной платы, ещё свыше 6 тысяч должников, несмотря на отсутствие постоянного дохода, погашают долг добровольно. Однако остаётся немалая часть — 630 человек, которые по разным причинам избегают исполнения своих обязательств.

Айнур Исабекова, руководитель департамента юстиции г. Шымкента: «Из этого числа более 300 человек объявлены в розыск — у них нет официальной работы, имущества, местонахождение неизвестно. С такими случаями работают судебные исполнители».

За первое полугодие 121 человек был привлечён к административной ответственности, в том числе к административному аресту, за неуплату алиментов.

Айнур Исабекова, руководитель департамента юстиции г. Шымкента: «После административных мер, если должник продолжает уклоняться, возбуждаются уголовные дела. На сегодняшний день по 29 делам уже вынесены обвинительные приговоры. В большинстве случаев суд ограничивает свободу: осуждённый остаётся на свободе, но находится под контролем службы пробации».

Тем не менее, был и один случай, когда за злостное уклонение от выплат человека приговорили к лишению свободы. Руководитель департамента призвала всех граждан, имеющих алиментные обязательства, не отворачиваться от своих детей и не уклоняться от ответственности перед семьёй и законом.