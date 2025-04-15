Родителям показали в каких условиях служат их сыновья

В рамках месячника «армия глазами матери» представитель РОО «Комитет солдатских матерей «Сердца матерей»» Шарифа Муминова вместе с родителями солдат срочной службы рядовых Габита, Болата и Анварбекова посетила войсковую часть 10216 войск противовоздушной обороны СВО ВС РК, дислоцированную в городе Шымкент.

В ходе визита состоялась встреча с личным составом солдат срочников части, на которой Шарифа Ахметжановна провела открытый и доброжелательный диалог с солдатами, интересуясь условиями службы, бытом и состоянием морального духа военнослужащих.

– Наша главная задача – поддерживать вас, помогать решать возникающие вопросы и делать службу комфортнее. Мы переживаем за каждого солдата, как за собственного ребёнка. Ведь все мы – матери, и, конечно, нас волнует, как и в каких условиях наши дети выполняют воинский долг. Мы стараемся как можно теснее сотрудничать с воинскими частями, чтобы каждая мать могла быть спокойна за своего сына, – отметила она.

В рамках визита родители солдат и представитель комитета «Сердца матерей» лично ознакомились с бытовыми условиями военнослужащих. Они посетили солдатскую столовую, проверили порядок хранения продуктов питания и сроки их годности, а также побывали в медицинских пунктах, где пообщались с персоналом и ознакомились с записями в журнале обращений за медицинской помощью.

Также гости в сопровождении командования части осмотрели казарменные помещения и учебные классы для проведения теоретических и практических занятий. Родители и представитель общественной организации отметили высокий уровень порядка, чистоты и организованности, что способствует созданию благоприятной обстановки для несения службы и отдыха военнослужащих.

Подобные встречи играют важную роль в жизни молодых военнослужащих, повышая их мотивацию служить на благо Родины. Визиты представителей общественных организаций способствуют укреплению чувства поддержки и заботы среди солдат.

По итогам визита Шарифа Ахметжановна и родители солдат выразили удовлетворение условиями, созданными для военнослужащих. Главное — родители смогли лично убедиться в безопасности службы своих детей, сообщили в пресс-службе Шымкентского гарнизона.