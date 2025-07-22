В Шымкенте продолжается масштабное благоустройство набережной Кошкараты

После успешной реконструкции участка от Ордабасы до Жангельдина, работы переходят на новый этап — от улицы Жангельдина до улицы Алпысбаева. Проект направлен на улучшение экологии, повышение комфорта для горожан и создание современных зон отдыха.

Ерсултан Капашев, главный специалист управления развития комфортной городской среды: «Проект направлен на улучшение экологической ситуации, повышение качества жизни населения и создание современного общественного пространства. Будет восстановлено 3,5 километра русла реки. Сейчас мы очищаем реку от грязи, укрепляем берега и восстанавливаем естественный водный режим».

Особое внимание уделят озеленению, по берегам реки планируют высадить деревья и зеленый газон, чтобы горожанам было приятно здесь находиться. А городские службы будут следить за состоянием зелёных насаждений, своевременной уборкой мусора и поддержанием порядка. Работы планируется завершить до конца года.

На берегах реки появятся пешеходные дорожки, будут установлены скамейки и фонари. Река Кошкарата это важный элемент природного и культурного ландшафта Шымкента. Она выполняет не только экологическую, но и рекреационную функцию, служа местом отдыха для тысяч горожан.

Ерсултан Капашев, главный специалист управления развития комфортной городской среды: «Призываем горожан бережно относиться к обновлённой набережной, соблюдать чистоту и вместе поддерживать комфортную городскую среду».

Напомним, в 2023 году в рамках программы благоустройства городской территории успешно завершена реконструкция участка реки Кошкар-Ата от площади Ордабасы до улицы Жангельдина. Были высажены зелёные насаждения, обновлена инфраструктура, созданы пешеходные зоны. Сегодня эта территория стала излюбленным местом отдыха горожан.