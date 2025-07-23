Звонок от “Нацбанка”: жительницу Шымкента пытались ввести в заблуждение

Жительнице Шымкента позвонил неизвестный, представившись сотрудником Национального банка. Он сообщил, что злоумышленники якобы пытаются похитить её деньги с депозитного счёта.

Чтобы предотвратить «незаконное списание», звонивший предложил 61-летней женщине перевести средства на указанный им счёт. Доверившись, она перечислила звонившему 2 млн тенге.

Обращаясь в суд, женщина указала, что перевела деньги на счёт злоумышленника под влиянием обмана и в результате мошеннических действий неизвестного лица.

«Рассматривая иск о взыскании с ответчика, 2 млн тенге, как неосновательного обогащения, суд принял во внимание материалы уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества, в рамках которого истец была признана потерпевшей», — сообщили в суде первой инстанции.

Ответчик, так называемый «дроппер», пояснил в суде, что получил деньги от истицы по просьбе того же звонившего и затем перевёл их третьим лицам. Однако он не смог подтвердить законные основания получения этих средств и не предпринял попыток выяснить их происхождение. В связи с этим его действия по распоряжению деньгами были расценены судом как самостоятельное использование полученных средств.

— Ответчик, являясь держателем банковской карты, несёт полную персональную ответственность за её использование, а также за все операции по своему банковскому счёту.

В суде подчеркнули, ответчик должен осознавать риски своих действий, понимать возможность вовлечения в противозаконные схемы и нести ответственность до тех пор, пока не докажет свою невиновность.

С учётом изложенного суд взыскал с ответчика в пользу истицы 2 млн тенге. Апелляционная инстанция оставила решение без изменения. Решение вступило в законную силу.