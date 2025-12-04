Мошенники все чаще используют схему с «ошибочными переводами»

Ошибочный перевод денег может обернуться потерей нервов и даже уголовной ответственностью.

Казахстанцы жалуются на поступления на свои счета. Неизвестные переводят деньги, а потом под предлогом ошибки требуют вернуть их, но уже на счёт третьего лица.

«В ходе разговора они могут оказывать психологическое давление (например, заявляя, что деньги предназначались на лечение ребёнка), либо угрожать обращением в правоохранительные органы или суд. Зачастую злоумышленники могут представляться «сотрудниками силового блока» или «работниками Национального банка», запрашивая личные и банковские данные», — сообщили в пресс-службе Национального банка РК.

Эксперты отмечают, что подобные схемы часто используют мошенники, которые таким образом пытаются вывести деньги.

«Это самая классическая вещь, когда человек может попасть, по крайней мере, под подозрение. Сейчас не будем рассуждать, есть там состав преступления или нет, но под подозрение однозначно может попасть. И этим мошенники и пользуются«, — говорит Сергей Уткин, юрист.

Если же получатель оставит себе часть денег, ситуация может перейти в уголовную плоскость и стать составом преступления.

«Только возврат через банковское приложение. Если что-то не получается или такой опции нет в этом приложении, еще что-то вы запутались, никакой спешки, ничего бояться не надо. Спокойно дойдите до любого ближайшего отделения банка своего и там попросите, что вот вам надо вернуть на этот счет, с которого вам поступили деньги. Все, и спокойно вернете», — говорит Сергей Уткин, юрист.

Юристы говорят, важно не торопиться. Если на ваш счёт поступили деньги не переводите их сразу, даже под давлением. Разобраться с поступлением можно даже спустя несколько дней, главное действовать законно.