Климат в Казахстане меняется опасными темпами

Глобальное потепление продолжает бить рекорды — все 10 экстремально теплых лет приходятся на текущее столетие. В РГП «Казгидромет» заявили, что территория Казахстана прогревается более значительными темпами, чем земной шар в среднем, сообщает Zakon.kz.

Причем в нашей стране повышаются не только среднегодовые температуры, но и увеличилась частота экстремальных природных явлений.

«Согласно докладу Всемирной метеорологической организации (ВМО), с 1980-х годов каждое последующее десятилетие было теплее, чем любое предыдущее десятилетие с 1850 года. Прошедшее двадцатилетие 2005−2024 гг. было самым теплым. Также в глобальном масштабе все 10 экстремально теплых лет приходятся на текущее столетие. Темпы изменения климата в связи с повышением температуры приземного воздуха не одинаковы на поверхности планеты в целом. При этом некоторые регионы испытывают более интенсивное потепление, особенно в средних и высоких широтах», — сказано в распространенном 18 августа сообщении.

По данным РГП «Казгидромет», территория Казахстана, находящаяся в центре евразийского континента и удаленная от Мирового океана на значительное расстояние, прогревается более значительными темпами, чем земной шар в среднем.

Устойчивое повышение средней годовой температуры воздуха наблюдается во всех регионах Казахстана.

В среднем по территории республики повышение среднегодовой температуры воздуха составляет 0,36 ºС каждые 10 лет. В отдельных областях скорость роста находится в диапазоне от 0,26 ºС/10 лет (Карагандинская область) до 0,56 ºС/10 лет (Западно-Казахстанская область). Во все сезоны, кроме зимнего, повышение температуры статистически значимое.

Также в Казахстане за последние 48 лет наблюдается слабая тенденция к увеличению годовых сумм атмосферных осадков (на 3,3 мм/10 лет).

«Зимой зафиксировано увеличение количества осадков преимущественно в северных, западных и юго-восточных регионах, где рост достигает 4−11% за 10 лет. Весной также отмечается увеличение осадков, особенно в западных и северных районах Казахстана — от 8 до 18% за 10 лет. В летний период, напротив, наблюдается снижение количества осадков на большей части территории страны. Особенно заметное уменьшение (на 4−8% за 10 лет) фиксируется в западных и юго-западных регионах. Осенью количество осадков сокращается практически повсеместно, в том числе в западных и юго-западных регионах — на 3−11% за 10 лет», — продолжили в «Казгидромете».

По словам директора научно-исследовательского центра РГП «Казгидромет» Турсын Тілләкәрім, изменение климата неоднородно по территории Казахстана, а также по сезонам года.

«Но общей чертой для большинства регионов нашей страны является резко выраженная континентальность климата с высокими температурами летом и низкими зимой, с небольшим годовым количеством осадков и целым “букетом” опасных гидрометеорологических явлений, случающихся в разные сезоны года: периоды жаркой погоды, засухи, пыльные бури, сильные ветра и дожди, метели, паводки и маловодье», — отметила она.

Современные статистические данные свидетельствуют о растущем во всем мире ущербе от опасных погодных и климатических явлений. Согласно новому Всеобъемлющему докладу ВМО, за последние 50 лет ежедневно возникало в среднем одно бедствие, связанное с опасным метеорологическим, климатическим или гидрологическим явлением.

По данным мониторинга РГП «Казгидромет», в Казахстане повышаются не только среднегодовые температуры, но и меняется частота экстремальных природных явлений. Например, заметно увеличилась общая продолжительность всех волн жары, возросло число дней с температурой выше 30 ºС, отмечается увеличение дефицита холода и рост количества летних дней с экстремально высокими температурами.

«Принимая во внимание географическое положение Казахстана и его обширную территорию, наблюдаемые изменения климатических условий в различных регионах республики могут оказать как негативное, так и позитивное воздействие на биофизические системы, экономическую деятельность и социальную сферу. Учет климатических условий и оценка их изменений необходимы для определения потенциальных последствий и принятия своевременных и адекватных мер адаптации в конечном итоге для обеспечения устойчивого развития Казахстана», — резюмировала Турсын Тілләкәрім.

Ранее эксперты «Казгидромета» рассказывали, что июнь стал самым жарким за 18 лет в Казахстане. И апрель 2025 года вошел в историю как один из самых жарких за весь период метеонаблюдений в Казахстане.