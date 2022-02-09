Чтобы полить все поля воды в Туркестанской области и Шымкенте может не хватить.

Причин для этого много, в том числе и низкий уровень выпавших осадков.

На своем участке Сергей Терещенко выращивает 3 тыс. берез для озеленения улиц. Питомник основал 4 года назад при финансовой поддержке государства. Мужчина признается, что второй год терпит убытки из-за нехватки поливной воды. Молодые саженцы высыхают.

«У нас уже где-то процентов 25 засохло. Мы нанимаем водовозы, сами платим деньги и поливаем. Уже денег нету. Где-то 2,5 миллиона мы уже убытков понесли», — говорит Сергей Терещенко, владелец питомника.

А в жилом массиве Мартобе с дефицитом воды живут уже лет 10, жалуются владельцы крестьянских хозяйств. Аксакалы вспоминают, как на местных полях тоннами выращивали овощи и фрукты. Когда начались перебои с водоснабжением, многие «мартобинцы» потеряли урожай. Местные активисты считают, что дефицит воды в районе создают искусственно.

«Просто анархия идет, беспорядок. Есть у депутата земли — 500 гектаров, есть у бывшего начальника милиции. Эти кланы засели и воду не пропускают. Этот начальник «водхоза» постоянно пьяный сидит. Друг начальника водхоза — его одноклассник. Он не дает», — говорит Оразалы Кенжебеков, владелец крестьянского хозяйства.

Похоже, что и в этом сезоне на юге страны дефицита воды не избежать. Об этом предупреждают специалисты «Казгидромета». По их данным, осадков в этом году в регионе выпало на 16 процентов меньше по сравнению со средними многолетними данными. В горах значительно сократились запасы снега. И на стратегических водохранилищах наполняемость в этом сезоне ниже.

«Четвертый каскад наш Шардаринский на сегодняшний день наполнен на 71 процент. По сравнению с прошлым годом на эту дату было 76 процентов. В прошлом году воды было мало, в этом году возможно ситуация не лучше», — говорит Махамбет Жазыкбаев, директор филиала РГП «Казгидромет» по г. Шымкенту и Туркестанской области.

Между тем власти Туркестанской области призывают аграриев рационально использовать водные ресурсы. Советуют в грядущем сезоне выращивать те культуры, которые потребляют меньше воды. В целях экономии влаги рекомендуют также отказаться от посева риса и переходить на оросительную систему.