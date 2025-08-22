Квартира в долевом участии теперь только за безналичный расчет

С сентября жилье в строящихся домах по договорам долевого участия можно будет приобрести только за безналичную оплату. Вступают в силу поправки в законодательство о жилищном строительстве.

«Платежи по сделкам по приобретению доли в строящемся многоквартирном жилом доме по договорам о долевом участии в жилищном строительстве осуществляются в безналичном порядке, в том числе путем внесения наличных денег на банковский счет уполномоченной компании», — сказано в Законе РК «О ПЛАТЕЖАХ И ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМАХ».

Оплатить долю в строящемся доме можно будет только при наличии официально зарегистрированного договора долевого участия. На вторичном и первичном рынке ограничений по способам оплаты нет. Новые правила должны минимизировать риски для покупателей: число обманутых дольщиков сократится.

По словам экспертов, сегодня около 67% всего рынка долевого строительства работает с нарушениями, и немало граждан сталкиваются с недобросовестными застройщиками. Правда, наряду с плюсами нововведения, специалисты отмечают и минусы.

Лев Тетин, международный эксперт рынка недвижимости: «Львиная доля рынка не будет иметь доступа к средствам, соответственно ряд проектов, возможно, будут приостановлены или даже войдут в стадию банкротства. Второй риск, с точки зрения потребителя, если я мог с застройщиком как-то договориться о рассрочках, кредитах или скидках, то вот этот механизм уже не станет работать».

В то же время эксперты прогнозируют, что надёжные застройщики получат серьёзный приток клиентов и, при высоком спросе, будут заинтересованы повышать цены за квадратный метр.

Сейчас казахстанцы активно приобретают жильё. Участники госпрограмм жалуются на приостановку выдачи ипотеки по программе «Наурыз жұмыскер». По словам специалистов, спрос на программу оказался выше, чем планировалось, и банки были вынуждены временно ограничить выдачу займов.

Александр Пак, эксперт рынка недвижимости: «Заявки превысили возможность лимита 85 миллиардов, общая сумма заявок — 105 миллиардов. Естественно, сейчас приостановились до выделения новых лимитов. Она не приостановилась как ипотека, просто нет денег на финансирование. Будут новые средства и программа продолжится».

Спрос на жилье остается стабильно высоким, но возможности покупателей ограничены. При этом, эксперты говорят, цены на квадратный метр в перспективе будут расти.