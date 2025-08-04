На 25 млрд тенге обманули интернет-мошенники казахстанцев за полгода

Каждый день в Казахстане десятки человек становятся жертвами кибермошенников. Каждый звонок становится всё изощрённее: они маскируются под сотрудников банков, отправляют фальшивые SMS якобы от госуслуг с номера 1414, обещают выплаты или уведомляют о штрафах.

Ссылки в таких сообщениях ведут на фишинговые сайты, похожие на официальные. Стоит ввести личные данные, и они оказываются в руках мошенников. Часто злоумышленники звонят под видом курьеров или Казпочты, предлагая «товар» по предоплате.

Евгений Питолин, управляющий директор DATASTAR, сопредседатель комитета по информационной безопасности альянса QAZTECH: «В последние годы усилилось телефонное мошенничество. Классические сценарии того, что на вас, якобы, сейчас берут кредит и нужно срочно снять деньги и перевести их на, якобы, безопасный счет. Также есть сообщения о, якобы, фейковых деньгах и поступает звонок из правоохранительных органов, что пришли деньги от террористов, преступников и нужно их срочно куда-то убрать или деньги пришли от обычных людей и уже вас обвиняют мошенничестве и нужно срочно деньги вернуть».

В последние месяцы участились случаи мошенничества под видом трудоустройства. Людям обещают высокооплачиваемую работу, требуют оплату «комиссии» и исчезают. Не менее популярны инвестиционные схемы с обещаниями «быстрого заработка».

Несмотря на предупреждения, многие продолжают верить аферистам. По данным комитета правовой статистики, с начала года в стране зарегистрировано свыше 12 000 фактов интернет-мошенничества, это почти на 25% больше, чем в прошлом году. Пострадали около 23 тысяч человек, а общий ущерб превысил 25 миллиардов тенге.

Калилалло Байтасов, эксперт в области кибербезопасности: «Зачастую человек поддается панике и начинает вот так неадекватно себя вести, это состояние аффекта, так называемое, которое в уголовном праве закреплено, это свойственно людям, когда они начинают паниковать и выбиты из равновесия эмоционального, когда отключается критическое мышление».

Эксперты советуют: не переходите по сомнительным ссылкам, не сообщайте никому ИИН, данные банковской карты и коды из SMS. Не оплачивайте товар заранее, сначала убедитесь, что он у вас в руках. Если вы всё же стали жертвой мошенников, не теряйте время и сразу обратитесь в полицию.