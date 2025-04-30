Как современные технологии и искусственный интеллект изменят образование

Педагог должен быть в тренде. Это одно из главных требований, которое сегодня предъявляется к современному учителю. В рамках этого посыла прошёл международный форум под названием «Современное образование: вызовы, тренды и стратегии».

Здесь собрались зарубежные академики и кандидаты наук, чтобы обсудить ключевые направления модернизации системы образования. Кроме того, на повестке были такие темы, как элитное образование, искусственный интеллект, цифровые технологии и вопросы обучения в сфере здравоохранения.

На базе Южно-Казахстанского университета имени Мухтара Ауэзова зарубежные специалисты делились мнениями о повышении творческого потенциала педагогов, улучшении качества знаний учащихся и повышении уровня современного образования. По их мнению, необходимо уделять внимание новым международным образовательным системам.

Так, по словам академика Инженерной академии Кыргызской Республики Дамиры Самбаевой, учитель должен быть на одной волне с молодёжью и владеть современными методиками обучения.

Дамира Самбаева, академик Инженерной академии КР, профессор: «Сейчас нам нужно двигаться только вперёд. Образование требует постоянного совершенствования — такое время. Новые технологии, искусственный интеллект развиваются. Я не считаю, что современные темы слишком сложны для первоклассников. Ведь впереди конкуренция между странами. Учителя должны быть впереди молодежи в вопросах трендов. Это просто обязательно. Мы должны говорить об этом молодёжи. Мы не должны отставать в использовании соцсетей и искусственного интеллекта».

С развитием технологий и ИИ особенно остро стоит вопрос: не мешают ли готовые темы и решения, например, из приложений или соцсетей, развивать критическое мышление у ребёнка? В обществе эта тема обсуждается открыто. Однако зарубежные эксперты с этим не согласны. По их мнению, достаточно просто задать ребёнку правильное направление — это позволит экономить время и эффективнее учиться.

Дамира Самбаева: «Да, есть такое понятие, как готовый материал. Это правда. Есть ChatGPT, есть искусственный интеллект — они дают идеи. Но наша задача, как педагогов — направить ученика или студента, объяснить, что именно оттуда нужно взять. Остальное он сможет доработать сам. Это помогает сэкономить их время. Это — помощь, а не вред».

Организаторы отметили, что специалисты из разных сфер ежегодно собираются, чтобы обсудить систему образования на мировом уровне. Такие форумы, по их словам, не только повышают квалификацию педагогов, но и дают возможность быть конкурентоспособными.

Курмангали Сарыкулов, первый проректор ЮКИУ им. М.Ауэзова: «Основная цель форума — улучшение качества образования. Один из главных акцентов — развитие человеческого капитала и устойчивые пути его совершенствования. Преподаватели, принимающие участие, обмениваются опытом. И это проходит не только на уровне Казахстана, но и на международном уровне — участие принимают специалисты из Турции, Китая, Узбекистана, Кыргызстана и других стран».

А тем временем школьники из Шымкента представили свои разработки в сфере робототехники. Так, учащиеся 6-го класса лицея №15 им. Менделеева разработали устройства для обнаружения утечек газа, экологичную лампу и головной убор для незрячих.

Есен Ахмет, ученик: «Мы с друзьями принесли на выставку проекты: смарт-парковку, умный дом и шапку-помощник для незрячих. Я расскажу про умный дом. В нём есть датчики дыма и газа. Если, например, здесь начнётся пожар, включается сигнализация. Если происходит утечка газа — дверь автоматически открывается и газ выходит наружу».

Стоит отметить, что международный форум новаторских педагогов в этом году проводится уже в пятый раз. В мероприятии приняли участие квалифицированные специалисты из Китая, России, Турции, Узбекистана, Украины и других стран.