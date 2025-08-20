Пенсионерка из Шымкента лишилась квартиры, поверив телефонным мошенникам

64-летняя жительница Шымкента стала жертвой телефонных мошенников. Представившись сотрудниками банка, злоумышленники убедили женщину, что её квартира якобы выставлена на аукцион. Под постоянным психологическим давлением пенсионерка продала жильё за бесценок и перевела все деньги аферистам.

Всё началось с обычного телефонного звонка. 64-летней жительнице Шымкента Надежде Самогородской неизвестные сообщили, что её квартира выставлена на аукцион. Звонившие представились сотрудниками банка и убедили, что кто-то уже оформил доверенность от её имени. Якобы для «спасения» квартиры женщине нужно было срочно её продать.

«Пришел один человек в банк с вашей доверенностью, что вы лежите в больнице и вам нужны срочно деньги на операцию. И вы должны продать квартиру, вы дали на это разрешение. Я говорю, я ни на что не соглашалась, потом звонки начались по несколько раз в день. Говорили мол вы нам должны помочь с мошенниками, вы продадите квартиру и мы вам через два дня вернем и деньги, и квартиру», — рассказывает пострадавшая от мошенников Надежда Самогородская.

Телефонные звонки не прекращались. Мошенники звонили по нескольку раз в час, контролировали каждый шаг и категорически запрещали рассказывать о происходящем близким. Женщине внушали, что в случае «разглашения» пострадают её родные. Постоянное психологическое давление сломило пенсионерку. Как под гипнозом, она начала выполнять все указания.

Надежда Самогородская, пострадавшая от мошенников: «Он мне звонил каждый час и постоянно, если я сижу, например, в халате и вдруг переоделась, он спрашивает, вы далеко собрались, долго не уходите. У меня было такое состояние как будто я зомби, я все выполняла, все, что он делал. Нашелся покупатель на квартиру, начали приходить покупатели, но я отказывала. Но он добился, если вы не продадите квартиру, она уйдет с аукциона. Сначала квартира была поставлена за 10 миллионов но затем за 4,5. Также я разговаривала с его начальником по видеосвязи, и они постоянно предупреждали, никому не говорите, вы пойдете по статье за разглашение тайны. 16 числа мы встретились в нотариусе, Белов меня постоянно контролировал. Прошла купля продажи и мне сказали передать деньги по банкомату. На разные счета в Плазе я перекинула 4,5 миллиона».

После сделки Надежда Николаевна подала заявление в полицию. По её словам, сначала ей пришлось обращаться в разные районные отделения, где дело несколько дней не принимали. Сейчас начато расследование.

«По факту обращения гражданки возбуждено уголовное дело по статье 190 Уголовного кодекса — «Мошенничество». Проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — заявили в департаменте полиции Шымкента.

Теперь женщина надеется через суд аннулировать сделку и вернуть свою квартиру. Деньги вернуть будет почти невозможно, но она готова возместить ущерб добросовестному покупателю. История Надежды — далеко не единственная. Подобные схемы становятся всё более изощрёнными, а число пострадавших — растёт.

Правоохранители в который раз напоминают:

• Не передавайте свои персональные данные по телефону.

• Не верьте звонкам с пугающими сценариями.

• Не переводите деньги по указанию незнакомцев.

Если вам звонят якобы из банка или госоргана — прервите разговор и обратитесь в ближайшее отделение лично.