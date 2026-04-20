Службы Шымкента отработали алгоритм действий при выявлении холеры

На железнодорожном вокзале Шымкента проведена отработка действий в случае выявления холеры. Проводникам и пассажирам показали алгоритм действий при выявлении опасной инфекции. Во время учений проверена способность служб оперативно и чётко принимать решения в чрезвычайных ситуациях.

По условиям учений, у одного из пассажиров поезда «Шымкент – Туркестан» была выявлена холера. Для проведения необходимых мероприятий были привлечены сотрудники санитарно-эпидемиологической службы, медики и служащие железной дороги.

В таких случаях, важно не допустить распространения инфекции. Для этого необходимо действовать по заданному алгоритму. Оперативно изолировать больного, оповестить все службы и провести дезинфекцию. Пациента, после обследования, госпитализировать.

Ерлан Рыскулов, руководитель управления санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте по шымкентскому отделению: «Признаки холеры — частый жидкий стул до 5–10 раз, озноб. При появлении таких симптомов от больного необходимо держаться подальше. Если контактировали с ним, об этом нужно сообщить медикам. Ведь холера особо опасное заболевание».

К счастью, в Шымкенте такие случаи за последние не регистрировались. Но в мире, с начала года, выявлено около 44 тысяч случаев холеры. Распространению инфекционного заболевания может способствовать активное развитие туризма. Поэтому перед выездом за границу, врачи рекомендуют пройти вакцинацию.

Ерлан Рыскулов, руководитель управления санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте по шымкентскому отделению: «Граждане нашей страны выезжают за рубеж, и в некоторых случаях существует риск заражения. В целях профилактики нужно выполнять простые действия — не следует пить некипячёную воду и употреблять немытые фрукты. Нужно соблюдать личную гигиену. Высокий риск заражения отмечается в странах Африки, Индии и Афганистане».

Холера не передаётся воздушно-капельным путём. Она распространяется:через заражённую воду, загрязнённую пищу и грязные руки. Поэтому основная защита — мытьё рук, безопасная вода и чистые продукты.