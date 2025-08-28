Прокуратура города Шымкента информирует о рисках при получении ложных уведомлений о доставке

С увеличением объёмов онлайн-торговли и популярностью дистанционного формата покупок фиксируется активизация преступной деятельности со стороны интернет-мошенников. Один из распространённых на сегодняшний день способов обмана граждан — рассылка фальшивых уведомлений о якобы поступившей посылке или выигрыше.

Прокуратурой города Шымкента в рамках надзорной деятельности установлены многочисленные случаи распространения мошеннических сообщений от имени вымышленных курьерских служб или логистических компаний.

Преступники, используя методы социальной инженерии, направляют потенциальным жертвам СМС-сообщения или совершают телефонные звонки, представляясь сотрудниками служб доставки, государственных органов либо крупных компаний.

Под предлогом вручения «государственного приза», «подарка от известного бренда» или «вознаграждения за участие в акции» злоумышленники убеждают граждан оплатить несуществующую доставку, предлагая перейти по вредоносной ссылке, отправленной в мессенджере или СМС, либо перевести деньги на указанный счёт.

В результате доверчивые граждане лишаются своих денежных средств, а также могут подвергнуться риску кражи персональных данных.

Прокуратура города Шымкента напоминает: органы государственной власти и официальные организации не проводят розыгрыши с обязательной курьерской доставкой, тем более требующей предоплаты.

Ни одно уважающее себя предприятие не требует оплату за отправку бесплатного подарка.

В случае получения подобных сообщений рекомендуется не переходить по ссылкам, не открывать вложения и немедленно удалить подозрительное сообщение.

При возникновении сомнений следует проверить информацию через официальные каналы связи, размещённые на сайтах государственных органов или компаний.

При обнаружении признаков мошенничества гражданам настоятельно рекомендуется незамедлительно обращаться в правоохранительные органы по номеру 102.

Бдительность и осторожность — главные меры защиты от действий интернет-преступников.