Шымкентцы могут пройти тест на ВИЧ не выходя из дома

В Шымкенте начато внедрение диагностики ВИЧ-инфекции методом самотестирования. Лица с повышенным риском инфицирования ВИЧ, смогут сдать анализы и узнать их результаты в течение 20 минут. Для этого даже не придется выходить из дома.

Раннее выявление ВИЧ-инфекции важно и для самого пациента – это позволяет своевременно начать прием антиретровирусных (АРВ) препаратов. А также помогает снизить риск передачи вируса другим людям. Экспресс-тесты на ВИЧ стали настоящим прорывом в скрининговой диагностике.

Экспресс-тесты на ВИЧ – это специальные тест системы, которые определяют наличие антител к вирусу не только в крови, но и в плазме, сыворотке крови, а также в околодесневой жидкости. В отличие от стандартных лабораторных анализов, результаты которых нужно ждать 2-3 дня, экспресс–методы позволяют узнать ВИЧ–статус всего за 15-20 минут. Их можно выполнять как в медицинской организации, при врачебном приеме, так и дома для самодиагностики.

Существует 2 варианта экспресс–тестов:

1. Определение ВИЧ в капиллярной крови (из пальца) – информативный метод выявления антител, однако он требует прокола кожи и соблюдения стерильности;

2. Определение ВИЧ по околодесневой жидкости — самый простой метод, который можно провести в домашних условиях и не требует медицинских знаний. Этот экспресс-тест можно приобрести на электронных маркетах.

Преимущества теста:

• Скрининговый экспресс-тест с высокой чувствительностью и специфичностью

• Большая доступность применения по сравнению со стандартными лабораторными методами

• Быстрый, точный результат всего за 20 минут

• Прост в использовании: требует минимального обучения медицинского персонала и не требует дорогостоящего лабораторного оборудования.

Дорожной картой противодействия ВИЧ-инфекции в Республике Казахстан принята стратегия 95-95-95, то есть к 2030 году 95% людей живущих с ВИЧ должны знать свой статус. Для достижения цели необходимо дальнейшее повышение доступа ключевых групп населения к услугам тестирования на ВИЧ и расширение самотестирования.

Процедура самотестирования очень проста: специальная ложка экспресс-теста соприкасается деснами, внутренней поверхностью щеки ротовой полости и затем помещается в прилагаемую пробирку с буферным раствором. Результат можно получить в течение 20 минут. Человек может использовать такой тест самостоятельно в домашних условиях и узнать свой статус ВИЧ. Это особенно важно, когда человек не хочет посещать медицинскую организацию по разным причинам, а также стесняется обращаться по данному вопросу из-за молодости или принадлежности к ключевым группам населения, опасаясь стигмы.

В настоящее время специалисты СПИД центра города Шымкент предлагают супругам людей, живущих с ВИЧ, пройти самостоятельное тестирование на ВИЧ. В связи с высоким риском передачи вируса от матери ребенку планируется проведение пилотного проекта по тестированию женщин после родов с использованием этого метода.

К.Н.Маширов,

и.о. главного врача ГЦ СПИД г.Шымкент