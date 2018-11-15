С 15 ноября в центре СПИД Шымкента стартовал месячник под лозунгом «Знай свой ВИЧ-статус!». В течение целого Дни месяца центр открывает свои двери для всех желающих.

Специалисты, в течение 15 минут, возьмут необходимые анализы и выявят статус методом экспресс-тестирования. Для прохождения медицинских осмотров не требуется специальное направление. Вся профилактическая работа проводится бесплатно.

Акция «Знай свой ВИЧ-статус!» проводится не только в центре СПИД, но и в местах массового скопления людей (парках, торговых центрах и т. д.), в высших и специальных учебных заведениях, школах, молодежных центрах. В течение 15 минут, выездные группы с помощью всего капли крови из пальца, проведут исследование методом экспресс-тестирования.

Акция завершится 15 декабря.