Шымкент признан самым спортивными городом

Шымкентцы, наряду с жителями Костанайской и Северо-Казахстанской области, по данным минкульта, самые спортивные жители страны.

Тренеры говорят, за последний год количество желающих привести свое тело в форму стало больше на 15-20%.

«У нас открылись новые групповые направления на которые чаще всего записываются люди, больше не тренажерный зал, а танцы, йога стрейчинг и так далее», — говорит Амина Юлдашева, тренер.

По данным минкульта, спортом систематически занимаются всего 38,5% казахстанцев. При этом почти половина из них — дети, посещающие уроки физкультуры в школе, за вычетом студентов и профессиональных спортсменов получится не так много.

«Мне друзья дарили несколько раз не месячные не разовые а годовые абонементы в спорт зал, но результата никакого я туда не хожу, почему потому что времени мало работы много», — говорит житель Шымкента.

«Уже в этом месяце я планирую пойти в спортзал, до этого к сожалению не было времени, но спортом надо заниматься и я возьмусь за это дело», — говорит жительница Шымкента.

В ближайшие шесть лет минкульт планирует сделать так чтобы спортом занимался каждый казахстанец. Для этого хотят сделать доступными спортивные объекты и проводить больше спортивных мероприятий. Сейчас в регионах не хватает спортивных центров и залов, велосипедных дорожек и уличных тренажёров. А еще у людей нет мотивации заниматься спортом.

«139 спортивных объектов будут строиться, проводиться реконструкция, модернизация, кроме того с этого года мы вместе с акиматами будем строить модульные спортивные объекты для населенных пунктов не требующих разработки ПСД и по доступной цене», — говорит Бекболат Байжанов заместитель председателя комитета спорта и физической культуры МКС РК.

Уже через 7 лет показатель обеспеченности спортивными объектами планируется довести до 65%.